Siatkówka. Dwaj zawodnicy Espadonu Szczecin wrócą do Resovii

Łukasz Perłowski to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników polskiego środka. Asseco Resovia Rzeszów była jego drugim klubem w karierze (po MKS-ie Wisłok Strzyżów). Występował w niej od 2004 do 2016 roku, grając najczęściej jako zmiennik. W sezonie 2016/2017 klub zgodził się go wypożyczyć do ówczesnego beniaminka PlusLigi, Espadonu Szczecin, by tam mógł nieco aktywniej uczestniczyć w decydowaniu o wyniku zespołu. Ten ruch Perłowskiemu się opłacił, choć statystycznie był dopiero 29. środkowym PlusLigi.

Jego dorobek medalowy jest imponujący - w mistrzostwach Polski sięgnął po trzy złote (2012, 2013, 2015), trzy srebrne (2009, 2014, 2016) oraz dwa brązowe (2010, 2011). W 2012 roku zdobył 2. miejsce w Pucharze CEV, a trzy lata później wspólnie z zespołem wywalczył tę samą pozycję w Lidze Mistrzów.

Dominik Depowski jest mniej doświadczonym zawodnikiem. 22-letni przyjmujący poza Asseco Resovią Rzeszów grał w AZS-ie Politechnice Warszawskiej oraz we wspomnianym Espadonie, do którego wzorem starszego kolegi przeszedł na zasadzie wypożyczenia. Mimo że w statystykach sezonu 2016/2017 zajął dopiero 47. miejsce na swojej pozycji, to paradoksalnie w poprzednich rozgrywkach mógł bardzo przydać się zespołowi z Podkarpacia. W końcówce sezonu drużyna Andrzeja Kowala mierzyła się z dwoma urazami libero – Damiana Wojtaszka oraz Mateusza Masłowskiego. Pojawił się problem, ponieważ przyjęcie budowano w niej wokół obcokrajowców. To sprawiło, że nie miała ekwiwalentnego zastępstwa dla kontuzjowanych siatkarzy w postaci wymaganego przez limit obcokrajowców polskiego gracza.

Jeszcze kilka niewiadomych w Resovii

Pozycja środkowego w Asseco Resovii Rzeszów wydaje się być już zapełniona. Poza Perłowskim w klubie zostaną Bartłomiej Lemański, Marcin Możdżonek oraz Dawid Dryja. Więcej wątpliwości budzi przyjęcie, a konkretnie równorzędne zastępstwo dla Marko Ivovica, który przeniósł się do brazylijskiego Funvic Taubate. Wiadomo, że nowe umowy podpisali Thibault Rossard oraz John Grodon Perrin. Z klubem rozstali się natomiast Frederic Winters oraz Thomas Jaeschke (zdecydował się wykupić swój kontrakt, by grać w lidze włoskiej).

Atak Resovii uzupełniony został Jakubem Jaroszem za Gavina Schmitta, który obrał azjatycki kierunek. W kolejnych latach dla zespołu z Podkarpacia grać będzie Jochen Schoeps. Również pozycja libero jest już skompletowana. Damiana Wojtaszka zastąpił Paweł Rusek z Cuprum Lubin; Mateusz Masłowski ma ważny kontrakt. Wciąż nie wiadomo, co z rozegraniem rzeszowskiego klubu. Ponoć Fabian Drzyzga ma przenieść się do Halkbanku Ankara, a przyszłość Lukasa Tichacka jest nieznana.

W czwartek o godzinie 13.00 władze Asseco Resovii Rzeszów ogłoszą, kto będzie trenerem zespołu w sezonie 2017/2018.