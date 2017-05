Siatkówka. Giulio Sabbi na celowniku ZAKSY Kędzierzyn-Koźle?

Dawid Konarski był jednym z najistotniejszych zawodników ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2016/2017. To poskutkowało traktowaniem go jako głównego pretendenta do roli podstawowego atakującego reprezentacji prowadzonej przez Ferdinando De Giorgiego, ale również spowodowało, że dostał kilka intratnych propozycji na kolejny sezon. Z jednej z nich skorzystał – tej złożonej przez Ziraat Bankasi Ankara.

Utrata możliwości budowania składu na kolejne rozgrywki od Konarskiego spowodowała, że władze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle zaczęły aktywnie poszukiwać dla niego zastępstwa. Choć wiele mówiło się o tym, że do drużyny dołączy ktoś z trójki Facundo Conte-Mauricio Torres-Taylor Sander, to portal volleyball.it podał nazwisko czwartego gracza, który prawdopodobnie znalazł się na celowniku władz klubu.

Mowa tu o 28-letnim włoskim atakującym Giulio Sabbim, który ostatni sezon spędził w Exprivii Molfetta (wcześniej grał w innych klubach z Italii, ale również w Chinach – między innymi w Sisley Treviso, M. Roma Volley, Lube Banca Macerata oraz Fudan University Shanghai). W karierze klubowej zdobył brązowy medal mistrzostw Włoch, Superpuchar Włoch oraz 1. miejsce w chińskich rozgrywkach.

W reprezentacji Italii gra od 2011 roku. Zwyciężył z nią w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera (2011), zdobył srebro (2011) oraz brąz (2015) mistrzostw Europy i wygrał w igrzyskach śródziemnomorskich (2013). Sięgnął również po brąz Ligi Światowej w 2013 roku oraz zajął 2. miejsce w Pucharze Świata w 2015 roku.

Do tej pory z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle pożegnali się trenerzy – Ferdinando De Giorgi oraz Oskar Kaczmarczyk (będą pracować na rzecz polskiej reprezentacji) – a z zawodników wspomniany Dawid Konarski oraz Patryk Czarnowski (ten drugi prawdopodobnie trafi do PGE Skry Bełchatów). Dotychczas władze drużyny potwierdziły podpisanie umowy z Andreą Gardinim jako nowym szkoleniowcem (do ZAKSY przeszedł z Indykpolu AZS-u Olsztyn) oraz powrót z wypożyczenia Krzysztofa Rejno (ostatni sezon spędził w MKS-ie Będzin).