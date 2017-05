Siatkówka. Mateusz Przybyła zostaje w MKS-ie Będzin

- Kontuzja wyłączyła mnie z gry w dużej części sezonu, dlatego też nie mogę zaliczyć go do udanych. Najważniejsze jednak, że dla całego zespołu były to udane rozgrywki – podkreślił Mateusz Przybyła przy podpisywaniu nowego kontraktu. Zanim jednak zacznie myśleć o tym, co na boisku będzie się działo za kilka miesięcy, czeka go podróż autostopem do Indii. Plan ten chce zrealizować razem z atakującym Jastrzębskiego Węgla, Patrykiem Strzeżkiem, by nie tylko zwiedzić nowe kraje, ale również zebrać pieniądze na rzecz niepełnosprawnego 13-letniego chłopca. Mimo tego już nie może doczekać się kolejnych rozgrywek siatkarskich. - Przede mną ważny sezon, w którym chcę pokazać się z jak najlepszej strony. Do zobaczenia na pierwszym treningu! - dodał siatkarz.

Wcześniej w PlusLidze Mateusz Przybyła grał w Jastrzębskim Węglu (2010-2011) oraz AZS-ie Częstochowa (2014-2015). W swojej karierze występował również za granicą – między innymi w VC Antwerpen.

Podpisanie nowej umowy z tym siatkarzem jest drugą informacją dotyczącą wyglądu MKS-u Będzin w przyszłym sezonie. Wcześniej klub poinformował, że z wypożyczenia do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle powróci jeden z najlepszych zawodników zespołu z Zagłębia, Krzysztof Rejno.