Liga angielska. Zlatan Ibrahimović zarabia najwięcej w Premier League

Zlatan Ibrahimović (DAVE THOMPSON/AP)

Zlatan Ibrahimović zarabia kosmiczne pieniądze. Według informacji ujawnionych w książce ,,Football Leaks: The Dirty Business of Football'', Szwed zarabia 367 tysięcy funtów tygodniowo, co daje prawie 100 milionów złoty rocznie. Piłkarz przechodzi obecnie rehabilitację po zerwaniu więzadła w kolanie.

Według danych opublikowanych w książce Ibrahimović zarabia ponad dwa razy więcej niż Paul Pogba (165 500 funtów), który został sprowadzony do Manchesteru za ponad 100 milionów euro. Za transfer Szweda Manchester nie musiał nic płacić, ale piłkarz dostał olbrzymi bonus za podpisanie kontraktu oraz niesamowitą tygodniówkę. Rocznie zarobki Ibrahimovicia oscylują w granicach 19 mln funtów, co daje prawie 100 milionów złotych. Oznacza to, że Szwed jest najlepiej zarabiającym piłkarzem w Premier League. Ibrahimović obecnie przechodzi rehabilitację po operacji więzadła w kolanie. Na razie nie wiadomo kiedy Szwed wróci do gry W swoim pierwszym sezonie w Anglii strzelił 28 goli we wszystkich rozgrywkach. Nie wiadomo również, czy Ibrahimović zostanie w Manchesterze, bo w czerwcu wygasa jego kontrakt. Piłkarz na razie nie chce podejmować decyzji dotyczących swojej dalszej kariery.

