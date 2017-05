Piłkarze Realu nie okazali szacunku spadkowiczowi? "Ej, kelner, podaj colę"

Telewizja Movistar+ wyemitowała klip przedstawiający kulisy spotkania Realu z Granadą. Jedna z sytuacji pokazuje wymianę zdań pomiędzy Karimem Benzemą a Isco na temat szkoleniowca Granady. Gdy ten przekazywał wskazówki swojemu zespołowi przy linii bocznej, napastnik Realu zapytał: "a ten to kim jest?". Isco przyjrzał się Adamsowi i odpowiedział koledze z zespołu: "kelner, jedną coca-colę!'. Z żartów tej dwójki śmiała się cała ławka rezerwowych, z wyjątkiem kierownika zespołu Chendo.

Hiszpańskie media zwracają uwagę na to, że piłkarze Realu powinni okazać Granadzie i jej trenerowi więcej szacunku. Na dwie kolejki przed końcem zmagań w La Liga drużyna Adamsa jest już pewna spadku do Segunda Division. Królewscy wciąż za to walczą o mistrzostwo kraju z Barceloną. Obecnie oba zespoły mają po 84 punkty, ale Real ma do rozegrania jedno spotkanie więcej.