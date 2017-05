Real Madryt nie rezygnuje z Roberta Lewandowskiego

Jak donosi brytyjski "The Sun", Lewandowski, Paulo Dybala, David de Gea, Kylian Mbappe i Antoine Griezmann to piłkarze, spośród których działacze Realu zamierzają wybrać dwa nazwiska, które wzmocnią zespół tego lata.

Reprezentant Polski jest marzeniem Florentino Pereza, ale mimo usilnych starań od lat transfer "dziewiątki" Bayernu nie dochodzi do skutku. Zakusy na Lewandowskiego prezes Królewskich czynił już trzykrotnie, ostatni raz w zeszłym roku. Ostatecznie Polak przedłużył swój kontrakt z monachijczykami i stał się najlepiej zarabiający piłkarzem w Bundeslidze. Real nie zamierza jednak dać za wygraną i postara się raz jeszcze przekonać Lewandowskiego.

Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak kupno 18-letniego Kyliana Mbappe z AS Monaco. Wyceniany na ponad 100 milionów euro rewelacyjny napastnik z Francji jest już ponoć po słowie z Hiszpanami i wiele wskazuje na to, że jeśli opuści Monaco, to kolejnym przystankiem w jego karierze będzie właśnie Real.

Zdaniem Guillema Balague, eksperta telewizja Sky Sports, sezon 2016/2017 może być ostatnim, w którym tercet BBC (Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo) decyduje o sile ofensywny Królewskich: - Jeśli któryś z tych transferów dojdzie do skutku, BBC zostanie rozbite. W najtrudniejszej sytuacji jest Benzema, który w przypadku kupna napastnika powędruje prawdopodobnie na ławkę rezerwowych.

Oprócz Mbappe najbliżej Estadio Santiago Bernabeu zdaje się być David de Gea. Bramkarz Manchesteru United był o krok od przejścia do Realu już latem 2015 roku, ale wtedy transfer na ostatniej prostej uniemożliwił zbyt późno wysłany faks.