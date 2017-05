LM. Zagraniczne media o zachowaniu Glika: ,,To kryminał''

W 73. minucie wtorkowego spotkania reprezentant Polski z całym impetem wbiegł w leżącego Higuaina i nadepnął na jego udo. Wszyscy na stadionie mieli olbrzymie pretensje do sędziego, ale ten nie pokazał Glikowi nawet żółtej kartki. - Nie wiem, jak to wyglądało w telewizji. Rozgrzałem stadion? To nie było moją intencją. Dobrze przygotowałem się do tego pojedynku. Może zasłużyłem na czerwoną kartkę, ale zawodnicy Juventusu w przeszłości również unikali czerwonych kartek. W ostatnich derbach Turynu mieliśmy taki przypadek. Tak było, jest i będzie, że w pewnych kwestiach sędziowie im pomagają - powiedział Glik przed kamerami Canal+

Incydent z udziałem Kamila Glika jest jednym szeroko komentowanych tematów w europejskiej prasie.

Największa sportowa gazeta we Włoszech - ,,La Gazzetta dello Sport" pisze, że zachowanie polskiego obrońcy było z gatunku podłych, a faul mógł mieć fatalne skutki dla argentyńskiego napastnika.

W ,,Calciomercato.com’’ można przeczytać o niezwykle nikczemnym i tchórzliwym Polaku, który w niegodny sposób wyraził swoją frustrację z powodu niekorzystnego wyniku. Włosi domagają się również olbrzymiej kary dla Kamila Glika, którą UEFA powinna wyznaczyć na podstawie powtórek wideo. UEFA ma taką możliwość, bo zawodnik nie został ukarany na boisku. Gdyby sędzia pokazał Glikowi chociaż żółtą kartkę, to przepisy zabraniają podwójnego karania.

Sporo o Kamilu Gliku znalazło się również we francuskim ,,L’Equipe’’. Francuska gazeta pisze o nieczystym geście polskiego obrońcy, który z premedytacją nastąpił na nogę Argentyńczyka."L'Equipe" pisze również, że Glik z premedytacją nadepnął na udo Higuaina. Faul Glika został również odnotowany w relacji hiszpańskiego dziennika Marca. Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego piszą o kryminalnym zachowaniu Glika.

Juventus Turyn w finale Ligi Mistrzów! Petarda Daniego Alvesa przesądziła o awansie

Piłkarze Juventusu Turyn wygrali z AS Monaco 2:1(w pierwszym meczu 2:0) awansowali do finału Ligi Mistrzów. Tym samym po raz dziewiąty w historii zagrają o Puchar Europy. CZYTAJ WIĘCEJ

