Rekordowy Balotelli. Tylu goli jeszcze nie miał

Balotelli był jedynym strzelcem Nicei w meczu z Olympique Marsylia. Ekipa z Allianz Arena przegrała co prawda na wyjeździe 1:2, ale to było szczególne spotkanie dla Włocha. W 50 minucie meczu napastnik wbił piłkę do siatki rywali z jednego metra, po dograniu Paula Baysse’a. Gol nie był szczególnej urody, ale sprawił, że ten sezon Ligue 1 stał się dla Balotellego najlepszy w całej karierze.

To było jego 15 trafienie. Do tej pory Super Mario najlepiej spisywał się w sezonie 2013/14, w którym w Serie A strzelił dla AC Milan 14 goli.



Chociaż Nicea przegrała prestiżowe starcie, to i tak od dawna jest pewna co najmniej trzeciej lokaty w lidze, dającej prawo gry w eliminacjach Champions League. Marsylia dzięki zwycięstwu znalazła się na pozycji piątej i na dwie kolejki przed końcem sezonu jest blisko zapewnienia sobie gry w Lidze Europy. Decydujący o tym mecz z Bordeaux rozegra za tydzień.