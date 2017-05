Tałant Dujszebajew poda się do dymisji

Czy możesz się nazywać kibicem polskiego szczypiorniaka?

1/10 "Bez nerwówki nie ma polskiej końcówki", to wie każdy. Nie każda nerwówka to dogrywka i nie każda dogrywka to nerwówka, ale o który medal musieliśmy walczyć w dogrywce?

o brązowy medal MŚ 2015

o złoty medal MŚ 2007 - przegraliśmy w dogrywce z Niemcami