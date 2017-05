Były mistrz Anglii spadł z Championship. Zwycięstwo nic Blackburn nie dało

Zwycięstwo 3:1 w obliczu wygranej m.in. Nottingham Forest z Ipswich Town oraz Birmingham City z Bristol sprawiało, że Blackburn z 51 punktami zajęło ostatecznie 22. miejsce w lidze. Główni konkurenci do utrzymania zrobili co do nich należało. Warto podkreślić, że w meczu Ipswich karnego obronił Bartosz Białkowski, ale jego drużyna ostatecznie zakończyła mecz z wynikiem 0:3. Utrzymanie zapewniła sobie wcześniej.

Równia pochyła Rovers



Ostatnie lata dla kibiców z Ewood Park nie są dobre. Blackburn z Premier League spadło w 2012 roku, zajmując w lidze 19 miejsce. W Championship grało przez 5 lat, radząc sobie przeciętnie. Ich najwyższą w tym czasie lokatą była 8. pozycja. Obecny sezon okazał się dla nich bitwą o utrzymanie. W obliczu słabszej postawy w marcu i kwietniu (3 porażki 6 remisów i tylko 3 zwycięstwa) Blackburn o życie walczyło do końca. Zabrakło niewiele. Jeszcze niedawno cele drużyny były zupełnie inne.

W istniejącej od 1992 roku Premier League tylko sześć drużyn zdołało sięgnąć po tytuł. Były to Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chealsea i po razie Laicester oraz właśnie Blackburn. Niebiesko-biali cieszyli się z mistrzostwa w 1995 roku. Zagrali wtedy z Legią w Lidze Mistrzów. W Anglii zdołali wywalczyć później jeszcze Puchar Ligi.

Inne rozstrzygnięcia

Awans do Premier League w tym sezonie czas temu wywalczyli już piłkarze Brighton oraz Newcastle. Ta druga ekipa okazała się ostatecznie najlepsza w lidze.

W barażach o Premier League zagrają natomiast Reading z Fulham i Sheffield Wednesday z Huddersfield.

Wraz z Blackburn do League One spadli Wigan Athletic i Rotherham.