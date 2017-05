Serie A. Karol Linetty z pierwszym golem dla Sampdorii! Asystował mu Bartosz Bereszyński

Polak zdobył bramkę w wyjazdowym meczu z Lazio (trwa, jest 1-5) z ok. 6 metrów ładnym strzałem obok słupka. W ten sposób wykończył dośrodkowanie Bereszyńskiego z prawej strony boiska - to pierwsza asysta byłego zawodnika Legii Warszawa na włoskich boiskach po zimowym transferze.

Dla Linettego to pierwsze trafienie w barwach "Blucerchiati". Do tej pory były zawodnik Lecha Poznań - odszedł z niego przed sezonem za ok. 3 mln euro - zaliczył cztery asysty w 32 meczach ligowych. Aż w 25 z nich wychodził w podstawowym składzie, jest ważnym elementem Sampdorii, która zajmuje 10. miejsce w Serie A.