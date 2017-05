Primera Division. Globo Esporte: Real Madryt kupuje Viniciusa Juniora za 45 mln euro!

"Królewscy" mieli pokonać Barcelonę w wyścigu o 16-letniego piłkarza. Vinicius Junior ma zawitać do Madrytu na sezon 2018/19, gdy będzie miał już 18 lat.

Real zapłaci 45 mln euro, a cała operacja łącznie z bonusami i premiami dla agentów ma zamknąć się w kwocie 61 mln euro. Piłkarz ma dostać 8 mln euro pensji. Dla porównania, Barcelona zaoferowała mu mniejszą pensją, a Flamengo miałoby dostać 25 mln euro. Piłkarza do transferu miał przekonywać osobiście Neymar, ale nie przyniosło to skutku.

Vinicius Junior to największy talent we Flamengo. Do klubu dołączył w 2010 roku. W tym roku został najlepszym piłkarzem oraz królem strzelców podczas wygranych Brazylię mistrzostw Ameryki Południowej do lat 17.

Do podpisania umów ma dojść jednak dopiero w lipcu 2018 roku, gdy piłkarz będzie miał już 18 lat i na drodze jego transferu nie będą stały żadne przeszkody.