Transfery. "The Telegraph": Bayern Monachium daje fortunę za Alexisa Sancheza

Mistrzowie Niemiec mają zaoferować Arsenalowi 65 mln euro (55 mln funtów) za 28-letniego piłkarza, którego kontrakt wygasa już za 12 miesięcy. Na razie niewiele wskazuje na to, by Chilijczyk go przedłużył i dla Arsenalu to lato może być ostatnią szansą, by cokolwiek zarobić na swoim piłkarzu.

Sanchezem interesują się również Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea oraz Juventus. To najskuteczniejszy piłkarz "Kanonierów" w tym sezonie ligowym z aż 19 golami na koncie. Arsenal obecnie zajmuje 6. miejsce w tabeli - traci dziewięć punktów do miejsc gwarantujących grę w Lidze Mistrzów, ale ma o dwa mecze rozegrane mniej od Manchesteru City oraz Liverpoolu.