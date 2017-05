Guardiola chce wzmocnić Manchester City. Poluje na obrońców

KS

Pep Guardiola (ALASTAIR GRANT/AP)

To nie był perfekcyjny sezon dla Pepa Guardioli i jego Manchesteru City. Chociaż The Citizens mają szansę na pozycję dającą bezpośredni awans do Ligi Mistrzów, to szkoleniowiec już myśli o wzmocnieniach przed następnym sezonem. Zacznie od obrony.

Guardiola nie jest usatysfakcjonowany m.in. jego letnim zakupem, czyli Johnem Stonesem, który nie rozwiązał problemów ekipy w defensywie. Stones dodatkowo nie był wystarczająco wspierany przez Nicolasa Otamendi'ego, a Vincent Kompany przez większość sezonu leczył kontuzję. Hiszpan za grę nie mógł chwalić też Aleksandara Kolarova, Pablo Zabaletę czy Gaela Clichy'ego. Plotki transferowe dotyczące wzmocnień City przybierają zatem na sile. Sandro za 70 mln Włoska gazeta "Tuttosport" przekonuje, że Anglicy są skłonni zaoferować Juventusowi wraz z bonusami 70 mln euro za Alexa Sandro. Lewy obrońca, lub pomocnik ma we Włoszech znakomity sezon i mocno przyczynił się do dobrej postawy Starej Damy w obronie. Drużyna w Champions League nie straciła gola od 6 spotkań. Guardiola jest fanem Brazylijczyka, był nim już zainteresowany w ostatnim okienku transferowym, kiedy to chciał także Leonardo Bonucciego. Kolejne doniesienia transferowe przynoszą jeszcze inne nazwiska. Z City łączny jest zawodnik Tottenhamu Danny Rose. Lewy obrońca jest brany pod uwagę dość poważnie, ponoć tak samo jak jego klubowy kolega z prawej strony defensywy Kyle Walker. Nazwisk sporo. Weryfikacja planów Guardioli już w najbliższe lato.