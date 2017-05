PSG rozmawia z kolejną gwiazdą Bundesligi

Tak jak minionej zimy, działacze PSG w poszukiwaniu najbardziej wartościowego dla siebie gracza obrali kierunek niemiecki. Po transferze Juliana Draxlera z Wolfsburga, który okazał się strzałem w dziesiątkę (zdobył 9 bramek w lidze, miał dwie asysty, trafił też w Lidze Mistrzów) Francuzi chcą teraz sięgnąć po Pierra Emericka Aubameyanga. To napastnik wybrany najlepszym graczem Bundesligii w minionym sezonie. W obecnym Gabończyk wciąż walczy o koronę króla strzelców (ma tylko jedno trafienie mniej niż Robert Lewandowski). Zdaniem niemieckiej gazety Paryżanie są już blisko porozumienia z graczem. W grę wchodzą bowiem duże pieniądze.

14 dla gracza, 70 dla klubu

Ponoć dyrektor sportowy PSG Patrick Kluivert miał przygotować dla Aubameyanga trzyletni kontrakt opiewający na 14 milionów euro. Zawodnik w Dortmundzie zarabia połowę tej kwoty, oferta jest więc interesująca.

Na transakcji ma sowicie zarobić też jego klub. PSG byłoby skłonne wyłożyć na stół nawet 70 milionów euro, kwotę która zupełnie zaspokoi oczekiwania niemieckiej strony. Francuzi ponoć są mocno zdeterminowani i chcą porozumieć się ze wszystkimi jeszcze przed otwarciem letniego okienka transferowego. Aubameyang ma kontrakt z BVB ważny do połowy 2020 roku. Do Bundesligi trafił z Saint Etienne. W swej karierze nie zdobywał jednak wielu trofeów. Dwa razy wygrał Superpuchar Niemiec, a podczas występów nad Sekwaną zdobył Puchar Ligi Francuskiej. Uznano go też piłkarzem roku w Afryce.