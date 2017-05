Aaron Lennon zatrzymany przez policję w obawie o stan zdrowia psychicznego

Aaron Lennon został zatrzymany przez policję w obawie o stan jego zdrowia psychicznego. Do piłkarza została wezwana policja, gdy ten poruszał się poboczem ruchliwej ulicy przy autostradzie M602 w Salford w hrabstwie Greater Manchester. Ubrany w dres piłkarz wyglądał na bardzo niepewnego.

- Policja została wezwana około 16:35 w niedzielę 30 kwietnia 2017 roku do mężczyzny, co do którego istniały obawy o jego stan psychiczny. Oficerowie się pojawili i mężczyzna został ujęty na podstawie paragrafu 136 ustawy o zdrowiu psychicznym, a następnie przewieziony do szpitala na zdiagnozowanie – powiedział rzecznik policji hrabstwa Greater Manchester.

We wtorek oświadczenie wydał również Everton: "Obecnie Aaron Lennon znajduje się pod opieką lekarzy. Przechodzi leczenie ze względu na chorobę związaną ze stresem. Wspieramy go i prosimy wraz z rodziną o uszanowanie prywatności."

Aaron Lennon gra w Evertonie od 2015 roku, kiedy przyszedł z Tottenhamu za 6 milionów euro. W obecnym sezonie zagrał w 11 meczach. Ostatni raz pojawił się na boisku w lutym.