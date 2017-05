Zinedine Zidane: zazdroszczę Ronaldo

Na konferencji prasowej przed półfinałem Ligi Mistrzów z Atletico, trener "Królewskich" został zapytany o to, co myśli o Cristiano Ronaldo i jak umiejscawia go w historii futbolu.

- Jako trener, nie miałem lepszego zawodnika - powiedział były mistrz świata i triumfator Ligi Mistrzów. Niestety, nie grałem z nim - dodał Francuz - ale grałem przeciwko niemu. A jego statystyki są wspaniałe.

- Grałem z brazylijskim Ronaldo, który także był niezwykłym zawodnikiem, który strzelał mnóstwo goli. Zazdroszczę im, bo nie mogłem się pochwalić takimi liczbami - mówił Zidane. - Miałem mnóstwo asyst, ale tylko podawałem piłkę i nie miałem takich zdolności w zdobywaniu bramek, więc nigdy nie mogłem poczuć tego samego co oni, tych emocji, gdy piłka trzepocze w siatce. To kluczowi zawodnicy.