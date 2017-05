Xavi: moim marzeniem jest trenować FC Barcelona

- Moim celem jest praca na rzecz Kataru i dopomożenie mu na mistrzostwach świata w 2022 r. - mówi zawodnik, który w 2015 r. pożegnał się z Barcą i przeszedł do Al-Sadd SC. A czy chciałby zostać selekcjonerem gospodarzy na mundialu za pięć lat?

- Chcę zajść daleko. Oczywiście, jest to jakaś możliwość. I to taka, która przypadłaby mi do gustu - zapewnia. - Moim zadaniem jest wsparcie ich podczas MŚ 2022, a potem mam plan wrócić do Barcelony. Jednym z moich marzeń jest zostanie w przyszłości trenerem FC Barcelona - mówi Hiszpan, który na boisku zamierza spędzić jeszcze jeden sezon.

Xavi ma na koncie osiem tytułów mistrza Hiszpanii, cztery wygrane edycje Ligi Mistrzów, dwa mistrzostwa Europy i - pierwsze w historii jego kraju - mistrzostwo świata. Od czasu przenosin do Kataru gra w piłkę w tamtejszym klubie, jest ambasadorem mundialu 2022 i szkoli się na trenera.