Transfery. "Daily Record": Neymar sądzi, że przejdzie do Manchesteru United

Neymar miał już dać znać najbliższym przyjaciołom, że zabiegają o niego Manchester United i Chelsea, a "Czerwone Diabły" zapowiedziały nawet jego wykup za kosmiczną klauzulę zawartą w kontrakcie.

Manchester potrzebuje zastępcy dla kontuzjowanego Zlatana Ibrahimovicia oraz dla coraz słabiej spisującego się Wayne'a Rooneya. Drugim kandydatem do uzupełniania składu MU ma być równie nietani Antoine Griezmann.

"DR" twierdzi, że Neymar jest w stałym konflikcie ze swoim pracodawcą i ważne osoby w klubie mają świadomość, że piłkarz chętnie uciekłby od ciągnącej się latami afery, dotyczącej procedury jego wykupu z Santosu. Ponadto, napastnik ma być niezadowolony z tego, że jego rola w sukcesach klubu wydaje się mniejsza od jego kolegów z boiska, Lionela Messiego i Luisa Suareza.

Manchester zapowiedział już wcześniej, że jeżeli Griezmann zechce przenieść się na Old Trafford, to klub zapłaci za niego przewidziane zapisami w umowie 100 mln euro.

Niedawno Mourinho zaprzeczał, że zamierza sięgnąć po Neymara:

- Zawsze staram się być sensowny i pragmatyczny, i prosić o to, co mogę dostać. Neymar to absurd. Taki klub jak Barcelona nie może sobie pozwolić na jego utratę. Chociaż Messi wciąż jest młodym piłkarzem i zostało mu jeszcze wiele lat, to Neymar będzie następnym wielkim graczem Barcy po Messim.