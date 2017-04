SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Legia - Wisła w ekstraklasie i walka Kliczko - Joshua!

SOBOTA

15.30 Wisła Płock - Ruch Chorzów

Pierwsze sobotnie spotkanie w grupie spadkowej ekstraklasy. W Płocku Wisła podejmie Ruch. Przed meczem w dużo lepszej sytuacji będą gospodarze, którzy blisko byli awansu do grupy mistrzowskiej. Ewentualna porażka płocczan może jednak spowodować, że drużyna Marcina Kaczmarka wcale nie będzie musiała czuć się pewna utrzymania w ekstraklasie. Na ławce szkoleniowej Ruchu zadebiutuje zaś Krzysztof Warzycha.

Typ Sport.pl: WISŁA

18.00 Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna

Drużyna Franciszka Smudy, która przez wielu została już skazana na spadek, dość nieoczekiwanie zaczęła regularnie punktować i wciąż ma duże szanse na pozostanie w ekstraklasie. W sobotę Górnik zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław, do którego traci zaledwie dwa punkty. Czy drużyna Jana Urbana wykorzysta atut własnego boiska?

Typ Sport.pl: ŚLĄSK

20.30 Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Gdańszczanie to jeden z głównych faworytów do mistrzostwa Polski. Zespół Piotra Nowaka wciąż liczy się w walce o tytuł głównie dzięki doskonałej postawie przed własną publicznością, gdzie lechiści punktują najlepiej z całej ekstraklasy. Tym razem do Gdańska przyjedzie Bruk-Bet Termalica, która rzutem na taśmę zapewniła sobie grę w rundzie mistrzowskiej. Faworyt może być tylko jeden.

Typ Sport.pl: LECHIA

16:15 Real Madryt - Valencia

To nie będzie hit hiszpańskiej ekstraklasy. Już w ostatniej kolejce Real i Barcelona pokazały, że potrafią rozgromić rywali bez większych problemów. I "Królewscy" nie powinni mieć ich również z zespołem środka tabeli.

Typ Sport.pl: REAL

18:30 Wolfsburg - Bayern Monachium

Goście przeżywają ostatnio wyjątkowo trudny okres, ale nadal mają sporą przewagę nad wiceliderem Bundesligi. I chociaż Wolfsburg wciąż musi martwić się o utrzymanie, trudno uwierzyć w to, żeby gospodarze mogli sprawić jakąś trudność Bawarczykom.

Typ Sport.pl: BAYERN

20:45 Espanyol - FC Barcelona

W tym miejscu należy wstawić standardową śpiewkę o tym, że derby rządzą się swoimi prawami. Ale walka o mistrzostwo Hiszpanii rządzi się swoimi, a Barcelona nie może sobie pozwolić na stratę punktów. Dlatego bez trudu powinna "wrócić z tego wyjazdu" z wygraną.

Typ Sport.pl: BARCELONA

POZOSTAŁE WYDARZENIA

23:00 Władimir Kliczko - Anthony Joshua

To ma być jedna z najtrudniejszych walk w jego liczącej 68 pojedynków karierze. Tym razem rywalem Władymira Kliczki będzie angielska gwiazda królewskiej kategorii, Anthony Joshua. Młodszy od Ukraińca o 14 lat pięściarz do tej pory nokautował wszystkich rywali. Zwycięzca otrzyma pasy IBF i WBA, IBO. Przegrana dla Ukraińca może oznaczać zakończenie kariery.

Poza tym dzieje się:

o 13:00 ćwierćfinał PGNiG Superligi Vive Tauron - Górnik Zabrze

od 13:00 mecze 35. kolejki La Ligi

od 15:30 mecze 31. kolejki Bundesligi, w tym Borussia Dortmund - FC Koeln (Łukasz Piszczek)

od 16:00 mecze 35. kolejki Premier League

od 17:00 mecze 35. kolejki Ligue 1, w tym Monaco - Toulouse (Kamil Glik)

o 19:00 GP Słowenii na żużlu

o 20:45 mecz Serie A Torino - Sampdoria

NIEDZIELA

15.30 Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

Rewelacja fazy zasadniczej rozpoczyna walkę o mistrzostwo Polski. Drużyna Michała Probierza w pierwszej kolejce rundy mistrzowskiej podejmie na własnym stadionie szóstą po 30 kolejkach Pogoń Szczecin. Czy białostoczanie potwierdzą mistrzowskie aspiracje? Na pewno są faworytem niedzielnego starcia.

Typ Sport.pl: JAGIELLONIA

18.00 Legia Warszawa - Wisła Kraków

Do niedawna był to ligowy klasyk, hit. Teraz Wisła na stadion Legii przyjedzie jako ligowy średniak, którego na początku sezonu mało kto spodziewał się w rundzie mistrzowskiej. „Biała Gwiazda” wiosną zaskoczyła jednak dobrą grą i zasłużenie awansowała do czołowej ósemki ekstraklasy. W niedzielę krakowiacy będą chcieli pokrzyżować mistrzowskie plany Legii.

Typ Sport.pl: LEGIA

14:30 Gent - Anderlecht

Mecz na szczycie minitabeli beligjskiej ekstraklasy. Może przemawia przez nas sympatia do Łukasza Teodorczyka, któremu strzelanie ostatnio idzie zresztą nie najlepiej, ale... sądzimy, że to goście wyjdą z tej konfrontacji zwycięsko.

Typ Sport.pl: ANDERLECHT

17:30 Tottenham - Arsenal

"Koguty" jeszcze mają szanse na mistrzostwo. "Kanonierzy" po raz pierwszy od niepamiętnych czasów mogą za to nie zagrać w Lidze Mistrzów! I właśnie to może spowodować, że goście jeszcze zewrą szyki i pokrzyżują plany Tottenhamowi. Za to Chelsea może mieć wtedy powody do radości!

Typ Sport.pl: REMIS

20:45 Inter - Napoli

Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński kontra walczący jeszcze z całych sił o europejskie puchary gospodarze. Milik ostatnio trafił po raz pierwszy po powrocie, ale nawet on może nie wystarczyć w tym meczu na Inter.

Typ Sport.pl: REMIS

POZOSTAŁE WYDARZENIA

14:00 Formuła 1. GP Rosji

Dwa starty za nami. Na inaugurację, w Australii wygrał Sebastian Vettel, potem w Chinach najlepszy był Lewis Hamilton. Po razie byli też drudzy. Czy teraz też wygra któryś z nich?

Poza tym dzieje się:

od 12:00 mecze 35. kolejki La Ligi

od 12:30 mecze 34. kolejki Serie A

od 12:40 mecze 30. kolejki PLK

o 13:00 ćwierćfinał PGNiG Orlen Wisła - Chrobry

od 13:00 mecze 35. kolejki Premier League

od 15:00 mecze 35. kolejki Ligue 1, w tym Nice - PSG

od 15:30 mecze 31. kolejki Bundesligi

od 16.30 spotkania 1. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi

PONIEDZIAŁEK

18.00 Zagłębie Lubin - Cracovia

Starcie dwóch największych rozczarowań obecnego sezonu. Drużyny, które zachwycały w poprzednich rozgrywkach i latem reprezentowały nas w europejskich pucharach, tym razem znalazły się w dolnej ósemce rozgrywek i muszą bić się o utrzymanie. W lepszej sytuacji jest Zagłębie, które zajmuje 10. miejsce i krakowiaków wyprzedza o cztery punkty.

Typ Sport.pl: ZAGŁĘBIE

Poza tym dzieje się:

00:30 Polska - Brazylia w MŚ w beach soccerze

o 21:00 mecz Premier League Watford - Liverpool

o 21:00 mecz La Ligi Malaga - Sevilla