Premier League. Manchester City - Manchester United 0:0

Hit angielskiej ekstraklasy rozkręcał się bardzo powoli, ale w końcu doszło do tego, że było co oglądać. Przynajmniej dla kibiców Manchesteru City, bo to ich ulubieńcy byli zdecydowanie bliżej zwycięstwa i atakowali niemal przez całe spotkanie.

Tyle że stuprocentowych okazji nie mieli. De Bruyne dogrywał ciekawe piłki, ale Aguero pudłował fatalnie lub pechowo. Sane zawsze był o krok za piłkę, którą mógł dobić końcówką buta albo głową.

Kilka minut przed końcem spotkania czerwoną kartkę za uderzenie Aguera głowę obejrzał Fellaini. Cios nie był mocny, Argentyńczyk nieco podkoloryzował, ale Belg najzupełniej zasłużył sobie na usunięcie z boiska.

Goście przeszli w tryb rozpaczliwej obrony, ale graczom City i tak nie udało się zdobyć bramki. W 90. min piłkę do siatki wpakował Gabriel Jesus, który pojawił się na boisku parę minut wcześniej, ale sędzia słusznie odgwizdał spalonego.

Manchester City zajmuje czwarte miejsce w tabeli z 65 pkt, ich lokalni rywale są o jedno oczko i jedną pozycję niżej. Obu zespołom do rozegrania zostało po pięć spotkań.