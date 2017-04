PlusLiga. Sam Deroo podjął decyzję odnośnie do swojej przyszłości w ZAKSIE

- Dla mnie Sam Deroo to kluczowy zawodnik tego zespołu, bez wątpienia jeden z liderów ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Do tego jeden z wyróżniających się siatkarzy grających w PlusLidze, co potwierdził chociażby w tym sezonie. Od początku podkreślałem, jak ważną jest dla mnie postacią w składzie ZAKSY. W mojej wizji budowy zespołu zatrzymanie Sama było bardzo ważne, naprawdę cieszę się, że zostaje z nami i jestem dumny, że będę mógł z nim pracować - powiedział nowy trener ZAKSY, Andrea Gardini.

- Bardzo się cieszę, że zostaję w ZAKSIE. Zarówno ja, jak i moja dziewczyna czujemy się tutaj jak w domu. Jest mi tu dobrze nie tylko ze względu na sukcesy. Ludzie, otoczenie w klubie, praca jaką wykonujemy - to wszystko przemawiało za pozostaniem w Kędzierzynie-Koźlu - zaznaczył zawodnik. - Wierzę, że w kolejnych sezonach będziemy grać jak najlepiej, że będziemy mieć dobry zespół, który będzie walczył o obronę mistrzostwa kraju, ale też podejmie walkę w Lidze Mistrzów - dodał Belg.

Statystycznie Sam Deroo był 3. przyjmującym PlusLigi. Dla swojego zespołu z ataku zdobył 381 punktów, łącznie - 450. Z ZAKSĄ dotychczas sięgnął po dwa mistrzostwa kraju oraz Puchar Polski. Przed przenosinami do kędzierzyńskiego klubu grał w Knack Roeselare, Casa Modena oraz Calzedonia Werona. 25-latek z reprezentacją wywalczył złoto Ligi Europejskiej w 2013 roku.

Od sezonu 2017/2018 ZAKSĘ poprowadzi Andrea Gardini, który zastąpił na stanowisku Ferdinando De Giorgiego. Z klubu odszedł również Oskar Kaczmarczyk, który dołączył do sztabu reprezentacji Polski. Spekuluje się, że kędzierzyński klub podpisze kontrakt z byłym graczem Skry, Facundo Conte.