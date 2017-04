La Liga. Deportivo La Coruna - Real Madryt 2:6. 45 minut Tytonia

MK

"Królewscy" wygrali na wyjeździe 6:2 i na cztery kolejki przed końcem sezonu mają tyle samo punktów, co prowadząca w tabeli FC Barcelona. A do tego zaległy mecz do rozegrania!

Do przerwy było 1:3. Golkiper German Lux miał lepsze i gorsze momenty, ale to najpewniej odniesiony uraz sprawił, że między słupkami bramki Deportivo zastąpił go Przemysław Tytoń. I Polak zakończył swoją połowę tak samo - z wynikiem 1:3, i momentami lepszymi oraz gorszymi. Ostatnią bramkę wpuścił karygodnie, między rękawicami. Obu bramkarzom dopomógł też sędzia, bo w obu połowach unieważnił po jednym golu zdobytym przed madrytczyków, mimo że o spalonych, których w obu sytuacjach się dopatrzył, nie mogło być mowy. Gracze Realu specjalnie się jednak nie złościli i raczej za bardzo się nie przemęczali, bo 16. w tabeli rywal nie sprawił im żadnych problemów. Pod nieobecność odpoczywającego Cristiano Ronaldo, błysnąć mogli inni. Niezły mecz rozegrał np. James Rodriguez. Genialnymi zagraniami i kiwkami popisywał się też rozgrywający kapitalny sezon Isco. Real pewnie wygrał i na cztery (a dla niego właściwie to pięć) mecze przed końcem rozgrywek znajduje się w całkiem niezłej sytuacji. Liga hiszpańska: Na kogo poluje Real Madryt? Potencjalne transfery

