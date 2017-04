La Liga. FC Barcelona rozbiła Osasunę, Mascherano ma pierwszego gola!

Po dwie bramki dla gospodarzy zdobyli Argentyńczyk Lionel Messi, Portugalczyk Andre Gomes i Paco Alcacer.

Autorem siódmego gola dla "Dumy Katalonii" był Javier Mascherano, który wykorzystał rzut karny. 32-letni Argentyńczyk w Barcelonie gra od 2010 roku, a było to dopiero jego pierwsze trafienie dla tego klubu w Primera Division! Miał wcześniej kilka okazji i być może to dlatego - rozbawieni - koledzy pozwolili mu wykonywać "jedenastkę". To też pierwszy od dziewięciu lat gol Mascherana w ligowych rozgrywkach, wliczając jego czas spędzony w Liverpoolu.

Honorową bramkę dla gości zdobył Roberto Torres.

Barcelona prowadzi w tabeli i ma trzy punkty przewagi nad Realem Madryt. "Królewscy" rozegrali jednak aż o dwa mecze mniej. Ich wyjazdowe spotkanie 34. kolejki z Deportivo La Coruna rozpoczęło się o godzinie 21.30 (od dwóch szybkich bramek gości).