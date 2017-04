PlusLiga. Piotr Nowakowski opuszcza Asseco Resovię Rzeszów

- Chciałbym serdecznie podziękować całemu klubowi Asseco Resovii Rzeszów za te wspólnie spędzone 6 lat. Dziękuję zarządowi i trenerom za zaufanie, kibicom za wsparcie i doping oraz kolegom z boiska za serce i walkę do samego końca. Dziękuję za wszystkie dobre słowa po meczach przegranych i radość po wygranych. Przyjemnością była gra w tak dobrze zorganizowanym i wspierającym gracza klubie. Szkoda, że sezon kończymy w taki, a nie inny sposób, ale takie są właśnie uroki sportu. Do zobaczenia po drugiej stronie siatki – napisał Piotr Nowakowski na swoim oficjalnym profilu na Instagramie.

Z Resovią był związany od 2011 roku. Wcześniej grał w AZS-ie Częstochowa (2006-2011), Metrze Warszawa oraz Wrzosie Międzyborów. Od 2008 roku reprezentuje Polskę w kadrze. Zdobył z nią złoty medal mistrzostw świata w 2014 roku, pierwsze (2009) i trzecie miejsce (2011) mistrzostw Europy, brąz (2015) i srebro (2011) Pucharu Świata. Zwyciężył również w Lidze Światowej w 2012 roku, rok wcześniej sięgając po brąz. Ma na swoim koncie 230 meczów w reprezentacji.

Jest to kolejny zawodnik, który opuścił Asseco Resovię Rzeszów po niezbyt udanym sezonie, zakończonym na 4. miejscu w PlusLidze. W kolejnych rozgrywkach zespołu nie poprowadzi Andrzej Kowal, gdzie indziej zagrają też Gavin Schmitt (przenosi się do Japonii), Damian Wojatszek (mówi się, że zagra w ONICO AZS-ie Politechnika Warszawska), oraz prawdopodobnie Frederic Winters i John Gordon Perrin (ten ostatni ponoć dostał propozycję z Gdańska). Kontakty z zespołem podpisali lub przedłużyli Jakub Jarosz (atakujący), Marcin Możdżonek (środkowy), Thibault Rossard (przyjęcie) oraz Jochen Schoeps (atakujący). Ważne umowy mają Bartłomiej Lemański oraz Mateusz Masłowski. Spekuluje się o powrocie Aleksandra Śliwki do Rzeszowa.