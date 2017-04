Hardkorowy Koksu: "Świnka Popek jest zadbana i nie jest zjedzona"

InTheCage.pl

Robert Burneika - Hardkorowy Koksu - był gwiazdą jednego z najbardziej obleganych stoisk na targach Go Active Show. Mimo tłumu fanów sportów siłowych, znalazł czas na to, aby pomówić o swoich przygotowaniach do walki na KSW 39: Colosseum, uciekających przed nim po klatce przeciwnikach i radach, jakie ma dla Popka w kwestii zdrowego stylu życia

Poniżej możecie zobaczyć wideo z rozmową:

