Transfery. Bayern Monachium zainteresowany Alexisem Sanchezem

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów w fazie ćwierćfinałowej w starciu z Realem Madryt, Bawarczycy postanowili poszukać napastnika. "Kicker" informuje, że Bayern jest mocno zainteresowany Alexisem Sanchezem.

Kontrakt Chilijczyka z Arsenalem upływa 30. czerwca 2018 r. Niemiecki dziennik twierdzi, że 28-latka dałoby się zatem wyciągnąć od "Kanonierów" za 25-30 mln euro.

Ale co to oznacza dla kapitana reprezentacji Polski? Z całą pewnością, nic złego. Być może, szykuje nam się jakiś sensacyjny transfer z udziałem Lewandowskiego, ale - najpewniej - monachijczycy zauważyli to, co widział każdy: gdy zabrakło Polaka w pierwszym meczu z Realem, Bayern grał właściwie bez napastnika. Nowy nabytek mógłby służyć więc Lewandowskiemu wsparciem, albo zastępować go w razie potrzeby.

