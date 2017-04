Rok przerwy na dziecko i znowu na kort. "Nie wiem po co Williams jeszcze chce wracać"

Klaudia Jans-Ignacik była jedną z niewielu tenisistek, która po urodzeniu dziecka zdecydowały się szybko wrócić na kort. Jako mama udanie rywalizowała jeszcze przez dwa lata. W końcu zdecydowała się poświecić jedynie swej córce. W momencie porodu była jednak dużo młodsza niż Williams. Amerykanka za moment będzie miała 36 lat. W swej karierze wygrała aż 23 turnieje Wielkiego Szlema. Na kortach zarobiła prawie 85 milionów dolarów. Mimo to nie chce odwieszać rakiety na kołek.

Kacper Sosnowski: Serena dopiero teraz oficjalnie ogłosiła, że wycofuje się z dalszej części sezonu. Jesteś zaskoczona powodem?

Klaudia Jans Ignacik: Ona nie grała już od kilku miesięcy. Była na na Australian Open, a potem się z tenisa wycofała. Jestem zdziwiona, że nie wiedziała, że jest w ciąży już podczas tego turnieju. Jak dobrze policzyć to wychodzi, że była wtedy w jej 8. tygodniu. Te zawody to duże obciążenie. Myślę, że ta informacja była dla niej pełnym zaskoczeniem. Jak już się zorientowała, że będzie mama, chciała zachować tę informację dla siebie. Zawsze trzeba poczekać, by ciąża była bezpieczna. Z Indian Wells wykręciła się kontuzją kolana. Nikogo to nie dziwiło, bo ma już swoje lata i ze zdrowiem może być u niej różnie.

Serena ogłosiła rok przerwy. Na korty będzie chciała wrócić w roku 2018. Już jako 37-latka.

Szczerze to nie wiem po co ona jeszcze chce wracać. Na kortach zdobyła właściwie wszystko. Nie dała rady tylko wygrać Wielkiego Szlema, czyli czterech najważniejszych turniejów w jednym roku. Naprawdę dziwie się, że jej się jeszcze chce. Może bardziej jest to spowodowane kontraktami reklamowymi, które chce wypełnić. Jestem ciekawa co powie za rok. Teraz zapowiada powrót, ale co stanie się po urodzeniu dziecka? To jest spore obciążenie...

Ty wróciłaś na kort po trzech miesiącach od narodzin córki. Szybko...

Po trzech miesiącach wróciłam do treningów. Po prawie pół roku zagrałam natomiast pierwszy turniej. Da się. Wszystko zależy oczywiście od tego, czy mama zamierza karmić piersią, czy od razu przejdzie na butelkę. Wiktoria Azarenka dała sobie trochę czasu (urodziła w grudniu 2016 roku – przyp. red.). Uważam, że bardzo dobrze zrobiła, że od razu nie wróciła do sportu, tylko chwilę, czyli pewnie osiem miesięcy spędzi ze swym dzieckiem.

Urodziłaś przed trzydziestką, Serena za moment będzie miała 36 lat, to robi różnicę?

Tak, ale nie jest tak, że dziecko kończy przygodę ze sportem. Lindsey Davenport urodziła jedno dziecko i po krótkim czasie powróciła na kort. Nawet nieźle jej szło. Wygrała turniej na Balii i jeszcze jedną imprezę. Potem urodziła drugie dziecko i po dłuższej przerwie znów powróciła do sportu. Była wtedy dobrze po trzydziestce. W dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. Był też przypadek powrotu Kim Clijsters, co prawda ona w chwili urodzenia miała 26 lat. Powiem jeszcze raz, zdziwię się jeśli Williams będzie się chciało wracać.

Można grać i być mamą na pełny etat?

To zależy jaką jest się mamą i jakie się ma warunki. Jak Kim Clijsters wróciła to miała za sobą mamę i dwie opiekunki i kogoś jeszcze. Całą, wielką ekipę która z nią jeździła. Była mamą na 100 procent, bo dziecko było prawie zawsze z nią. Niektórzy nie mają jednak takich warunków i musza z tego zrezygnować. Jest to trudne do pogodzenia. Powiedzmy sobie szczerze, Williams nie będzie miała problemów, by dziecko z nią podróżowało. Finanse nie będą dla niej problemem.

Przez 15 miesięcy nie oglądaliśmy na korcie Marii Szarapowej. Teraz na rok zniknie Serena Williams. Ciągle nie gra jeszcze Wiktoria Azarenka. Kobiecy tenis niebawem będzie inny?

Tenis tak poszedł do przodu, że nie ma co się tymi absencjami aż tak bardzo martwić. Czy jego obraz się zmieni? Tych pań będzie oczywiście trochę brakowało. Może niebawem także Venus, pójdzie w ślady siostry? Nie wiem na co ona czeka. Na chwilę obecną jest jednak cała masa młodych dziewczyn, bardzo dobrze grających. Zmiana warty już powoli następuje. Mama nadzieję, że na Rolanda Garosa wróci jeszcze Petra Kvitova, bo tak sobie zakłada (leczy uraz ręki – przyp. red). Williams, Szarapowa, Kwitowa, Azarenka to są wielkie nazwiska, czołówka rankingu. Na pewno tenis nie straci, że nie będzie Sereny, bo jest mnóstwo innych dziewczyn, które grają na bardzo wysokim poziomie.

Ty po urodzeniu dziecka, powrocie na kort i jeszcze dwóch latach gry zdecydowałaś się zakończyć karierę. Nie grasz od ponad pół roku. Brakuje podróży, adrenaliny i rywalizacji?

Myślałam, że będzie łatwiej. Że przestawienie się na normalne życie nie będzie takie trudne. Dopiero teraz zaczynam rozumieć co to znaczy. Nie żałuję oczywiście, bo decyzja którą podjęłam była jedyną słuszną. Podziwiam jednak sportowców którzy kończą karierę i bezproblemowo przechodzą w kolejny etap życia. Ja jeszcze szukam swojej drogi.