Dana White zdradza, ile może zarobić Conor McGregor na walce z Floydem Mayweatherem

- Wszystko rozbija się o kasę - mówił Dana White w rozmowie z Jonem Fuentesem w programie The Herd i zdradza, jakie kwoty wchodzą w grę:

- Wszystko zależy, jak ta walka się sprzeda. Jeśli zaś sprzeda się tak dobrze jak myślę, to Floyd może zarobić ok 100 [milionów dolarów], a Conor ok 75 [milionów dolarów] - dodał prezydent UFC.

- On [Mayweather] uważa siebie za ważniejszego w tym starciu i dlatego sądzi, że powinien dostać więcej. Tak naprawdę nie doszliśmy jeszcze do tego w negocjacjach. Chciałem najpierw dograć wszystko z Conorem, bo to z nim mam przecież kontrakt.

- Czy w rezultacie ta walka będzie miała dla mnie sens? Naprawdę nie. Ale Conor bardzo tego chce, a ja powiedziałem już wiele razy, że ten chłopak pojawił się i uratował dla mnie duże walki. Więc wchodzę w to i dopilnuję tego - zakończył White.

