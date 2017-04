PlusLiga. Oficjalnie: Grzegorz Łomacz opuszcza Cuprum. Przeniesie się do Skry?

- Chciałbym oficjalnie poinformować, że w kolejnym sezonie nie zagram już w Cuprum Lubin. Zmieniam klubowe barwy i pragnę z tego miejsca podziękować za te trzy minione lata. Dziękuję przede wszystkim trenerowi, Gianniemu Cretu, za wiarę we mnie, wyjątkową współpracę i przyjaźń, niezliczoną ilość cennych rad, humor i motywowanie mnie do dalszego rozwoju. THANK YOU COACH! Dziękuję sztabowi, z tego sezonu, jak i z poprzednich lat, to była przyjemność móc z Wami pracować. Dziękuję prezesom, zarządowi i sponsorom, pracownikom klubu Cuprum Lubin i hali RCS. Dziękuję wszystkim zawodnikom, z którymi miałem przyjemność grać. Nawiązałem tu wiele przyjaźni, płakałem ze śmiechu podczas treningów i podróży, wylałem morze potu w walce o zwycięstwa :) DZIĘKI CHŁOPAKI! Na końcu, dziękuję Wam, wszystkim fanom i kibicom! Byliście ze mną i z drużyną na dobre i na złe. Jeździliście za nami na wszystkie mecze i zawsze mogliśmy liczyć na Wasz doping. To dla Was gramy i zwyciężamy. To dzięki Wam podnosimy się po porażce. Do zobaczenia! W innych miastach, na innych halach, na innych meczach! A co dalej ze mną? Okaże się wkrótce – napisał Grzegorz Łomacz na swoim oficjalnym profilu w portalu Facebook.

Od kilku dni spekuluje się, że rozgrywający polskiej kadry przeniesie się do PGE Skry Bełchatów, która ponoć nie chce wiązać się dłużej z Nicolasem Urairte. Wydaje się to o tyle prawdopodobne, że Argentyńczyk otrzymał propozycję współpracy z włoskim Gi Group Monza.

Swoją siatkarską karierę Łomacz rozpoczął w Olimpie Ostrołęka. Później występował w Warszawie, by stamtąd przenieść się do Jastrzębskiego Węgla (2007-2011). Kolejne trzy lata spędził w Treflu Gdańsk, z którego trafił właśnie do Cuprum. W sezonie 2016/2017 został sklasyfikowany na 5. miejscu wśród zawodników na swojej pozycji w Polsce.