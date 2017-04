Liga Europy. Zlatan Ibrahimović kontuzjowany. Jose Mourinho gotowy na złe wieści

Obaj piłkarze doznali w czwartkowym ćwierćfinale Ligi Europy z Anderlechtem poważnie wyglądających kontuzji. Rojo został zniesiony z boiska jeszcze w pierwszej połowie, Ibrahimović zakończył grę tuż przed dogrywką, gdy jego prawe kolano zgięło się w złą stronę.

- Chciałbym zaczekać, ale nie mam dobrych przeczuć. Chciałbym zaczekać i być optymistą, ale nim nie jestem - mówił zaraz po meczu szkoleniowiec Manchesteru United na temat obu zawodników.

Chociaż dokładne badania miały zostać przeprowadzone w piątek z samego rana, Portugalczyk zapowiedział, że więcej na temat stanu zdrowia Argentyńczyka i Szweda powinniśmy dowiedzieć się w ciągu kilku dni.

Komentatorzy w Anglii sugerują, że u Ibrahimovicia mogło dojść do zerwania więzadeł i oznacza to dla niego co najmniej koniec sezonu. A może nawet - skoro napastnik ma już 35 lat - koniec kariery.

Dogrywka z Anderlechtem

Manchester United zremisował w Brukseli z Anderlechtem 1:1. W rewanżu "Czerwone Diabły" również nie potrafiły pokonać drużyny Łukasza Teodorczyka w 90 minut. Do awansu potrzebowały dogrywki.