Liga Mistrzów: Ronaldo boiska opuścić nie chciał. Zidane musiał ustąpić

Ronaldo to niekwestionowany bohater dwumeczu z Bayernem. W ćwierćfinałach Ligi Mistrzów strzelił w sumie pięć goli, w tym te trzy najważniejsze w rewanżowym spotkaniu na Santiago Bernabeu. Po meczu media i kibice mogli zachwycać się też jego setnym golem w europejskich pucharach.

Ronaldo miał wtorkowego wieczoru ochotę na zdecydowanie więcej. Siedem minut przed końcem dogrywki Zinedine Zidane miał przygotowaną ostatnią zmianę. Na boisko chciał wprowadzić Mateo Kavacicia. Zejść miał Ronaldo. Zidane przy bezpiecznym wyniku chciał oszczędzić Portugalczyka przed niedzielnym starciem z Barceloną, a przy okazji dać możliwość podziękowania mu owacją na stojąco.

Nie, nie, nie

Ronaldo wiedząc o decyzji Zidana zaczął machać palcem. Potem żywiołowo gestykulował w kierunku swojej ławki wyraźnie zaznaczając, że on ma grać. W efekcie rozmowy na migi sędzia techniczny został poproszony przez sztab Realu by zapisaną już na jego tablicy „7” zamienić na „8”. Z boiska zszedł zatem Kroos.

W Realu wielkiego problemu z korygowania przez Ronaldo decyzji trenera nikt problemu nie robi. Zidane po meczu stanął nawet w obronie zawodnika nawiązując do fali krytyki, która spadła na niego w ostatnich tygodniach.

- Może teraz kibice przestaną na niego gwizdać. Pokazał, co potrafi. W najważniejszych meczach zawsze jest najlepszy. Pięć goli - to jego odpowiedź na wszystko – podsumował Zidane.

Ronaldo zresztą sam po jednej z bramek uciszył kibiców na stadionie, wymownie przykładając palec do ust.

Tym razem kulturalnie

Swoje obiekcje dotyczące planowanej przez Francuza zmiany Ronaldo tym razem wyjaśnił kategorycznie, ale i kulturalnie. Nie tak dawno w dużo mniej prestiżowym meczu Primera Division z Athletic Bilbao gdy Zidane ściągał go z boiska w 79. minucie CR7 miał zapytać go - Dlaczego ja? Odpi****l się! Przynajmniej tak jego przemowę rozszyfrowali eksperci z hiszpańskiej telewizji. Mało kulturalny był również podczas zeszłorocznego spotkania z Las Palmas. Gdy zobaczył swój numer na tablicy zmian, porzucał niecenzuralnymi słowami i od razu zszedł do szatni. Ręki nie podał nikomu.