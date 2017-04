Siatkówka. Sylwia Pycia, kolejne "złotko", kończy karierę

Kapitan Gort Budowlanych Łódź, Sylwia Pycia, kończy karierę. Przygodę ze sportem rozpoczęła w SMS-ie PZPS Sosnowiec (1996-2000), z którego przeniosła się do Skry Warszawa. Trzy lata spędzone w stołecznym klubie poskutkowały transferem do AZS-u AWF Poznań (2004-2006), a następnie do AZS-u Białystok. W 2007 roku na dłużej związała się z Bankiem BPS Muszynianka Fakro Muszyna (2007-2010), później z KPSK Stalą Mielec (2010-2012). Przez ostatnie 5 lat grała w łódzkim zespole.

W polskiej kadrze występowała od 1998 roku, w sumie rozgrywając 145 meczów. Do największych sukcesów środkowej można zaliczyć złoty medal mistrzostw Europy, który zdobyła z pozostałymi „złotkami” w 2005 roku. Wraz z reprezentacją zajęła także siódme miejsce na Grand Prix 2005, czwarte w Pucharze Wielkich Mistrzyń 2005 oraz piętnaste na mistrzostwach świata w 2006 roku. Do jej sukcesów można również zaliczyć srebrny medal igrzysk europejskich z 2015 roku.

W tym sezonie była drugą najlepszą środkową rundy zasadniczej – w 26 meczach rozegrała 96 setów. 85 razy skutecznie blokowała, dla swojego zespołu w sumie zdobywając 108 punktów. Jej ostatnie spotkanie odbędzie się 19 kwietnia w szczecińskiej Azoty Arenie w rywalizacji o złoty medal Orlen Ligi (w Łodzi Budowlani przegrali z Chemikiem Police 0:3).