Tenis. Novak Djoković: nikogo się nie boję!

Bieżący rok nie układa się po myśli byłego lidera rankingu ATP. Wygrał jak dotąd jedynie w Doha, a wielkoszlemowy Australian Open zakończył na drugiej rundzie, przegrywając z Denisem Istominem. Dwukrotnie, w Acapulco i Indian Wells, poległ z Nickiem Kyrgiosem, a w Miami nie wystąpił ze względu na uraz łokcia.

Jak zawsze powtarzał, turniej w Monte Carlo jest dla niego wyjątkowy, ponieważ mieszka na stałe niedaleko miejsca rozgrywek. W tym roku tym bardziej chce tam triumfować, aby powrócić na zwycięską ścieżkę i ponownie myśleć o objęciu prowadzenia w światowym rankingu. Wszyscy kibice oczekują jego półfinałowego starcia z Rafaelem Nadalem, lecz nieoczekiwanie pojawiły się problemy już w pierwszym meczu.

- Grałem solidny tenis przez półtora seta. Przy stanie 2:1 w drugiej partii wciąż miałem wszystko pod kontrolą i myślałem, że spokojnie zakończę niebawem mecz. Wtedy nagle zacząłem popełniać niewymuszone błędy, a Gilles grał coraz pewniej. Aby wygrać w dwóch setach, musiałem podejmować więcej ryzyka i niestety tym razem się to nie opłaciło.

- W pewnym momencie on był dwa, trzy punkty od wygrania meczu. Moim największym osiągnięciem jest więc to, że byłem w stanie odrobić straty, pomimo że nie grałem tak, jakbym chciał. Zwycięstwo dodało mi dużo pewności siebie i liczę, że to zaprocentuje w przyszłości - powiedział na konferencji prasowej triumfator 12 turniejów wielkoszlemowych.

Ostatecznie Nole triumfował 6:3 3:6 7:5, lecz jego gra nie zachwyciła. Simon prowadził w trzecim secie 5:4 z przewagą przełamania i grał bardzo rozważnie. Faworyt wyszedł jednak z opresji, wygrał trzy gemy z rzędu i zameldował się w 1/8 finału.

Jakiś czas temu trener i przyjaciel Rafaela Nadala, Carlos Moya, stwierdził, że Djoković zgubił pewność siebie i głód zwycięstw. Serb zapytany o to, czy kogoś się w tej chwili obawia, odpowiedział:

- Nie boję się nikogo. Jestem optymistą i wiem, że mam szansę wygrać każdy turniej, w którym startuję. Mam nadzieję, że moja żądza zwycięstw nigdy mnie nie opuści i zawsze będę dążył do najwyższych celów. Motywacja pomogła mi znaleźć się w miejscu, w którym teraz jestem – zakończył.