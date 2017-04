Liga Mistrzów. Real - Bayern. Lewandowski, Vidal i Thiago krzyczeli na sędziów w szatni

Kilkanaście minut po ćwierćfinałowym rewanżu emocje nadal nie opadały. Trener Carlo Ancelotti apelował otwarcie o lepszych sędziów, a nawet o powtórki wideo! Z kolei Vidal twierdził, że to sędzia wyeliminował Bayern. Te rzeczy wydarzyły się publicznie, ale w szatni doszło do czegoś jeszcze.

Telewizja El Chiringuito zarejestrowała - a dziennik „Marca” potwierdził - krzyki w tunelu i w pokoju sędziowskim. Ich autorami mieli być Lewandowski, Thiago i Vidal, który później w ogóle się tego nie wypierał.

Mistrzowie Niemiec mieli spore zastrzeżenia co do czerwonej kartki dla Vidala i dwóch bramek C. Ronaldo dla „Królewskich”, które miały paść ze spalonego. Rafinha próbował odtwarzać wideo z kontrowersyjnych sytuacji za pomocą telefonu komórkowego i męczył o to arbitra technicznego. W słowach nie przebierał nawet Ancelotti.

Lewandowski: trudno awansować, gdy ktoś przeszkadza

- Błędne decyzje sędziego miały wpływ na wynik tego meczu. Nie ma co owijać w bawełnę. Dwa spalone przy golach Realu, niesłuszna czerwona kartka dla Vidala i spalony, którego nie było, gdy mogłem strzelić gola - wymienia Lewandowski.

