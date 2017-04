Ekstraklasa: Ojrzyński: Lechia kradła minuty. Chłopcy od podawania piłek zniknęli

- Bardzo dobry początek w naszym wykonaniu. Mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy stałe fragmenty gry, widać też było, że mamy zawodników, którzy bardzo daleko potrafią rzucić piłkę z autu. Trafiliśmy też w poprzeczkę. Graliśmy o zwycięstwo, a nasz zamysł był taki, aby bronić się i czekać na kontry. Przegrywaliśmy już 0:1, ale pod koniec pierwszej połowy mieliśmy świetną sytuację, jednak Kuciak obronił strzał Formelii - powiedział Leszek Ojrzyński, trener Arki Gdynia

- Po przerwie powinniśmy wyjść wyżej, jednak Lechia była dobrze zorganizowana i przy jej pressingu gubiliśmy się. Nie tak to miało wyglądać. W dodatku nasz błąd, a następnie rykoszet po uderzeniu Peszki sprawił, że przegrywaliśmy 0:2. W tym momencie drużyna bardzo dobrze zareagowała i bardzo dobrze walczyła. Po zdobyciu przez nas kontaktowej bramki to Lechia kradła minuty, długo przeprowadzała zmiany, grała pod faul, a chłopcy podający piłki nagle zniknęli. W końcówce to Arka cisnęła. Nie mieliśmy może klarownych sytuacji, ale piłka krążyła w pobliżu pola karnego gospodarzy. Mogliśmy też być bardziej pazerni, bo zamiast strzelać niepotrzebnie szukaliśmy podania - dodał.

- Pierwsze minuty były stresujące dla obu drużyn. Brakowało płynności, a my dopiero w 15. minucie złapaliśmy swój rytm, zaś zdobyta bramka była konsekwencją tego, że zaczęliśmy grać w piłkę. Przez 70 minut spisywaliśmy się bardzo dobrze i nie mam do naszej postawy zastrzeżeń. Staraliśmy się nie tylko utrzymać, ale także podwyższyć prowadzenie - tak mecz skomentował Piotr Nowak, trener Lechii Gdańsk.

- Mieliśmy kilka sytuacji, a zwłaszcza okazja Marco Paixao mogła i powinna zakończyć się golem. Przy stanie 3:0 ten mecz na pewno wyglądałby inaczej. Niepotrzebnie straciliśmy bramkę. Nie chcę oceniać decyzji sędziego, bo nie widziałem tej sytuacji. W końcówce było trochę nerwowo. Obawiać się musieliśmy głównie stałych fragmentów gry, w tym wrzutów z autu, w wykonaniu rywali. Na pewno jesteśmy lepszym zespołem niż pokazaliśmy to w ostatnich 20 minutach. W sumie wszystko dobrze się skończyły, bo zdobyliśmy bardzo ważne punkty, nie tylko dla drużyny, ale także dla kibiców - powiedział Nowak.