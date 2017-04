Jacek Kiełb: Czujemy niedosyt, bo mogliśmy wygrać z Legią

W poniedziałek kielczanie zremisowali z Legią przy Łazienkowskiej 0:0. Drużyna Macieja Bartoszka jest o krok od awansu do czołowej ósemki ligi. Kielczanie przy Łazienkowskiej mogli nawet wygrać, ale w końcówce Kiełb zmarnował dogodną okazję do strzelenia gola. Jego uderzenie odbił jednak Arkadiusz Malarz.

- Miałem szansę też w pierwszej połowie, kiedy błąd popełnił Michał Pazdan. Obu sytuacji bardzo żałuję. Na Legii nigdy nie gra się łatwo, ale my byliśmy do tego meczu bardzo pozytywnie nastawieni. Rywale myśleli, że to będzie łatwe spotkanie, ale my zaskoczyliśmy - powiedział po meczu Kiełb.

I dodał: - Czujemy niedosyt, bo mogliśmy wygrać ten mecz. Możecie mi nie wierzyć, ale byliśmy nastawieni na triumf, tak wpajał nam to trener. Mieliśmy okazje do strzelenia gola i gdyby tak się stało, to do Kielc wracalibyśmy w innych humorach.

- Nie będziemy jednak płakać po remisie. Na boisku wyglądaliśmy dobrze, ale nie możemy popadać w zachwyty. Przed nami bardzo ważny mecz z Bruk-Betem, by dostać się do czołowej ósemki. Musimy go wygrać, a do tego potrzebujemy maksymalnej koncentracji - zakończył.

