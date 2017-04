Vadis Odjidja-Ofoe: Nie wiem czemu znów zawiedliśmy u siebie, ale nie zlekceważyliśmy Korony

W poniedziałek mistrzowie Polski tylko zremisowali u siebie z Koroną w meczu 29. kolejki LOTTO Ekstraklasy. Warszawiacy nie wykorzystali szansy awansu na pierwsze miejsce w tabeli.

- To nie był ładny mecz. Korona miała kilka groźnych uderzeń z dystansu, a my nie potrafiliśmy wykreować sytuacji pod jej polem karnym. Na boisku było dużo agresji i walki, co nie ułatwiło nam zadania. Nie ma co jednak szukać wymówek, zagraliśmy słabo i ten jeden punkt, to maksimum na co zasłużyliśmy - powiedział po meczu Ofoe.

I dodał: - Nie zlekceważyliśmy Korony. Spotkanie zaczęliśmy dobrze, pierwszych 20 minut było doskonałe. Później goście zaczęli grać lepiej w defensywie, znacznie lepiej zakładali pressing i nie zostawiali nam wiele miejsca. Kiedy już nam się udawało zrobić coś pozytywnego, to brakowało nam jakości przy ostatnim podaniu.

W obecnym sezonie legioniści u siebie stracili już 21 punktów. - Znowu zawiedliśmy kibiców. Nie wiem czemu tak jest, bo mamy najlepszą publiczność w kraju. Ponownie straciliśmy u siebie punkty z zespołem, który powinniśmy pokonać. Nie mam wytłumaczenia dla takiej sytuacji - skomentował Belg.

W meczu z Koroną Ofoe w drugiej połowie zobaczył żółtą kartkę za starcie z rywalem i dyskusje z sędzią. Kara ta wyklucza go z sobotniego spotkania przeciwko Cracovii.

- Nie wiem czy to była dobra decyzja sędziego, natomiast wydaje mi się, że jeśli dochodzi do starcia między dwoma zawodnikami, to obaj powinni dostać po kartce. W tamtej sytuacji arbiter ukarał tylko mnie, to niesprawiedliwe - zakończył Vadis.

