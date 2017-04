Legia - Korona. Jacek Magiera: To był brzydki mecz. Bramkarz Korony w tym pomógł

Dla Legii remis z Koroną oznacza, że wciąż musi gonić. Gonić Jagiellonię, która nadal jest pierwsza w tabeli, ma o dwa punkty więcej. - Gonimy od początku sezonu. I to nie jedną drużynę jak teraz, ale cztery - zwrócił po meczu uwagę Magiera.

I po chwili dodał: - Jesteśmy blisko. Pewnie, że chciałbym wygrać - być pierwszy - bo zawsze chcę wygrywać, ale nie zawsze się udaje. Dziś się nie udało. A dlaczego się nie udało? Nierozważne zagrania, faule, proste błędy - to wszystko nie pozwoliło nam tego meczu wygrać. Podejmowaliśmy złe decyzje, oddaliśmy mnóstwo strzałów, lecz tylko jeden celny.

„Nie wykluczam, że trener pierwszy raz podniesie głos w przerwie...” - napisał na Twitterze pod koniec pierwszej połowy Bogusław Leśnodorski. - Czy krzyczałem na swoich piłkarzy? To jest tajemnica szatni - zawiesił głos Magiera. Ale po chwili dodał: - Nie, nie krzyczałem. Nie podnosiłem głosu. Kiedy szef w redakcji będzie krzyczał, to dziennikarz napisze lepiej? Nie sądzę.

- My zawsze chcemy dawać z siebie wszystko. Dziś byliśmy jednak wybijani z rytmu przez dobrze dysponowanego rywala. Ale sami też popełnialiśmy błędy. Było dużo niedokładności, sporo złych wyborów. Kiedy trzeba było piłkę przetrzymać, my graliśmy na jeden kontakt. Kiedy trzeba było przyspieszyć, rozgrywaliśmy - wskazywał Magiera.

- To był brzydki mecz - skwitował w trakcie konferencji kilka razy szkoleniowiec Legii, dodając na koniec, że brzydki też dzięki bramkarzowi Korony, który już od 2. minuty próbował grać na czas. - Narzekanie na to teraz nic już nie da. Ale uważam, że sędziowie powinni zmuszać piłkarzy, by szybciej wznawiali grę. Powinni zwracać im na to uwagę, ponaglać, bo to zabija piłkę - zakończył.

W następnej kolejce, ostatniej przed podziałem punktów, Legia zagra na wyjeździe z Cracovią. Początek meczu w sobotę o 18.

