Premier League. John Terry odchodzi z Chelsea!

- Po 22 latach chciałbym powiedzieć bardzo wiele i podziękować wielu ludziom w tym wspaniałym klubie - napisał w oświadczeniu Terry. - Począwszy od trenerów, kolegów przez sztab szkoleniowy po kibiców, którzy okazali mi wiele wsparcia przez lata. Będę miał jeszcze wiele okazji do podziękowań przez najbliższe tygodnie. Niedługo podejmę decyzję w sprawie swojej przyszłości, ale na razie jestem skupiony na tym, by pomóc zespołowi odnieść sukces w tym sezonie.

36-letni Terry w tym sezonie zagrał w zaledwie 11 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w tym w pięciu spotkaniach Premier League. Z Chelsea wygrał niemal wszystko, co było do wygrania: Ligę Mistrzów, czterokrotnie ligę angielską, pięciokrotnie Puchar Anglii, trzykrotnie Puchar Ligi Angielskiej, dwukrotnie Tarczę Wspólnoty i raz Ligę Europy. Zagrał w 78 meczach reprezentacji Anglii, w których strzelił sześć goli.