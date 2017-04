Serie A. Napoli chce Wojciecha Szczęsnego

Polski bramkarz obecnie przebywa na wypożyczeniu w AS Romie, ale nie wiadomo, czy Rzymianie go wykupią ze względu na wysoką klauzulę wykupu (ok. 16 mln euro). Szczęsny w Arsenalu musiałby rywalizować z 35-letnim Petrem Cechem, wobec czego prawdopodobnie poszuka sobie innego klubu.

Tu z pomocą przychodzi mu Napoli, gdzie obecnie pierwszym golkiperem jest znany z gry m.in. w Liverpoolu Pepe Reina. Włosi uważnie obserwują bardzo dobre występy Szczęsnego w Romie i latem mają spróbować go pozyskać. Byłby to trzeci reprezentant Polski w Neapolu po Piotrze Zielińskim i Arkadiuszu Miliku.

Po 32 kolejkach Serie A liderem jest Juventus z 80 pkt. Roma jest druga z 72 pkt, natomiast Napoli jest trzecie z 70 pkt. Dwie pierwsze drużyny zagwarantują sobie awans do Ligi Mistrzów, trzecia zagra w czwartej rundzie eliminacji.