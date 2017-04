Słaba, chaotyczna Legia zremisowała z Koroną Kielce [OCENY]

Arkadiusz Malarz - 3+. Jak na mecz z ligowym średniakiem, miał zaskakująco dużo pracy. Niby bramkarz Legii gola nie puścił, ale w dwóch sytuacjach nie interweniował pewnie, przez co musiał szybko reagować i poprawiać się. W 82. minucie doskonale odbił uderzenie Jacka Kiełba.

Artur Jędrzejczyk - 3. Na tle słabo grającej drużyny wyglądał całkiem nieźle. Jędrzejczyk dobrze radził sobie w defensywie, częściej niż zwykle udzielał się też w ataku. Reprezentant Polski wielu dośrodkowań nie miał, ale po wprowadzeniu piłki kilka razy znalazł Michała Kucharczyka prostopadłym podaniem.

Michał Pazdan - 2+. Dziwnie rozkojarzony, niepewny. W pierwszej połowie przegrał pojedynek z Jackiem Kiełbem, co stworzyło zagrożenie pod bramką Legii. Chwilę później podał pod nogi rywala przy wyprowadzeniu piłki. Jeden ze słabszych występów w ostatnim czasie.

Maciej Dąbrowski - 4. Najlepszy w obronie Legii. Skuteczny w pojedynkach, dobrze odbierał piłkę, często grał na wyprzedzenie. Widać, że z meczu na mecz Dąbrowski staje się coraz pewniejszym punktem defensywy mistrza Polski.

Adam Hlousek - 2+. Częściej przeszkadzał, niż pomagał. Czech średnio spisywał się w defensywie, w ataku udzielał się często, ale jego dośrodkowania najczęściej odbijały się od pierwszego rywala.

Tomasz Jodłowiec - 1. Dostał szansę w miejsce pauzującego Kopczyńskiego i zawiódł. Jodłowiec po raz kolejny pokazał, że jest bez formy, od jesieni jego dyspozycja nie ulega żadnej poprawie.

Thibault Moulin - 3. Dobry początek, ale z minuty na minutę miał coraz więcej problemów w środku pola. Głównie przez słabą grę Jodłowca. Nie zmienia to jednak faktu, że Moulin rozczarowywał w rozegraniu. Niby próbował, ale dużo w tym było chaosu i niedokładności.

Miroslav Radović - 2. Całkowicie anonimowy występ. Dużo złych wyborów, prostych strat, przegranych pojedynków. Serb tylko raz zagroził bramce Korony, kiedy po przerwie spróbował uderzenia zewnętrzną częścią stopy.

Vadis Odjidja-Ofoe - 3+. Pierwszych 20 minut bezdyskusyjnie należało do niego. Belg był bardzo groźny, kreował akcje, szukał kolegów, przewidywał ich ruchy, mijał rywali jak tyczki. Z upływem czasu Belg jednak bladł, a po przerwie zaczęła przemawiać przez niego frustracja. Za kłótnie z rywalami i dyskusje z sędzią ukarany żółtą kartką.

Kasper Hamalainen - 2. Bohater z Poznania dostał szansę gry od pierwszej minuty. Początek był obiecujący. Fin miał dwie okazje do strzelenia gola, kilka razy zagrał niekonwencjonalnie, z pierwszej piłki. Z upływem czasu, jak cała Legia, był jednak coraz słabszy.

Michał Kucharczyk - 2. Dużo biegał... I to by było na tyle. Kucharczyk szukał miejsca na skrzydle, szukał sposobu na oszukanie stoperów Korony poprzez wbiegnięcie za ich plecy. Sytuacji do strzelenia gola nie miał jednak żadnej.

Dominik Nagy - 1. Dostał ponad pół godziny, zmieniając Kaspera Hamalainena. Węgier nie zrobił jednak nic, by pomóc drużynie.

Daniel Chima Chukwu - grał za krótko, by go ocenić.