Ekstraklasa. Legia marnuje szansę. Lider nadal w Białymstoku

Legia czekała na lidera ekstraklasy praktycznie od początku sezonu. Była nim tylko przez chwilę. I to dosłownie przez chwilę, bo niespełna 24 godziny - w trakcie 27. kolejki, w której pokonała Pogoń Szczecin (2:0), ale grająca dzień później Jagiellonia też wygrała z Bruk-Betem (1:0) i szybko wróciła na pierwsze miejsce w tabeli.

Jeśli ktoś w wielkanocny poniedziałek liczył na to, że Legia wygra efektownie, łatwo prześcignie Jagiellonię, szybko się przeliczył. To było ciężkostrawne danie. Mnóstwo było przepychanek, niedokładnych podań czy głupich strat, które przytrafiały się nawet (a może nawet przede wszystkim?) Michałowi Pazdanowi.

Lepsze wrażenie sprawiała Korona. W Legii z przyjemnością patrzyło się tylko na Vadisa Odijdję- Ofoe (w drugiej połowie zobaczył żółtą kartkę, nie zagra w następnym meczu). Jako jedyny grał nie tylko efektownie, ale bywał też przy tym pożyteczny, najbardziej efektywny. To on w 12. minucie dokładnie (i pięknie!) zagrał do Kaspra Hämäläinena, ale Fin - który w nagrodę za bramkę zdobytą przeciwko Lechowi rozpoczął mecz w pierwszym składzie - nie opanował piłki w polu karnym.

„Nie wykluczam, że trener pierwszy raz podniesie głos w przerwie...” - napisał na Twitterze pod koniec pierwszej połowy Bogusław Leśnodorski. Nie wiemy jeszcze, co w szatni Jacek Magiera powiedział piłkarzom i czy faktycznie podniósł głos. Ale nawet jeśli, to nie podziałało. Legia nadal grała mało ekskluzywnie. Nadal to Korona sprawiała lepsze wrażenie. Mogła nawet wygrać, ale w 82. minucie strzał Jacka Kiełba z trudem obronił Arkadiusz Malarz.

W ostatniej kolejce przed podziałem punktów Legia zagra na wyjeździe z Cracovią. Początek meczu w sobotę o 18.

