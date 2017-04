NBA. Westbrook najlepszym strzelcem sezonu zasadniczego, Gortat 106.

Drugie miejsce zajął James Harden z Houston Rockets - 29,1 pkt, a trzecie Isaiah Thomas (Boston Celtics) - 28,2.

Westbrook był zdecydowanie najbardziej wyróżniającym się zawodnikiem. Aż 42 razy uzyskiwał tzw. triple-double, co jest nowym rekordem. Został także drugim po legendarnym Oscarze Robertsonie koszykarzem, którego średnie z całego sezonu są na poziomie triple-double. Przeciętnie w meczu uzyskiwał 31,6 pkt, 10,7 zbiórek oraz 10,4 asyst.

Gortat natomiast jest jednym z zaledwie pięciu, którzy rozegrali w tym sezonie wszystkie 82 mecze i każdy zaczynali w pierwszej piątce. Pozostali to Jeff Teague (Indiana Pacers), Andrew Wiggins, Karl-Anthony Towns i Senegalczyk Gorgui Deng (wszyscy Minnesota Timberwolves).

Łodzianin średnio przebywał na parkiecie 31,2 min. To ponad minutę dłużej niż w poprzednim sezonie. Punktów zdobywał jednak mniej - 10,8 wobec 13,5. Te same pozycje co rok temu zajął w skuteczności rzutów z gry (piąta z wynikiem 57,9 proc.) oraz w zbiórkach (10,4 na mecz i 11. miejsce).

Miał 36 double-double, co dało mu 16. miejsce. Regres nastąpił w blokach. Ich średnia spadła z 1,28 do 0,74 i został sklasyfikowany na 50. pozycji. Rok temu był 27.

Najlepsi koszykarze sezonu zasadniczego:

punkty

1. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) 31,6

2. James Harden (Houston Rockets) 29,1

3. Isaiah Thomas (Boston Celtics) 28,9

106. Marcin Gortat (Washington Wizards) 10,8

asysty

1. James Harden (Houston Rockets) 11,2

2. John Wall (Washington Wizards) 10,7

3. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) 10,4

154. Marcin Gortat (Washington Wizards) 1,5

zbiórki

1. Hassan Whiteside (Miami Heat) 14,1

2. Andre Drummond (Detroit Pistons) 13,8

2. DeAndre Jordan (LA Clippers) 13,8

11. Marcin Gortat (Washington Wizards) 10,4

bloki

1. Rudy Gobert (Utah Jazz) 2,64

2. Anthony Davis (New Orleans Pelicans) 2,23

3. Myles Turner (Indiana Pacers) 2,14

50. Marcin Gortat (Washington Wizards) 0,74

przechwyty

1. Draymond Green (Golden State Warriors) 2,03

2. John Wall (Washington Wizards) 2,01

3. Chris Paul (LA Clippers) 1,95

209. Marcin Gortat (Washington Wizards) 0,49

skuteczność rzutów z gry (proc.)

1. DeAndre Jordan (LA Clippers) 71,4

2. Rudy Gobert (Utah Jazz) 66,1

3. Clint Capela (Houston Rockets) 64,3

4. Dwight Howard (Atlanta Hawks) 63,3

5. Marcin Gortat (Washington Wizards) 57,9

double-double

1. James Harden (Houston Rockets) 63

2. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) 62

2. Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) 62

16. Marcin Gortat (Washington Wizards) 36