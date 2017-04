Premier League. Arsene Wenger dostanie 200 mln funtów na transfery Arsenalu?

Po sezonie, z klubem mają się pożegnać Mesut Ozil, Alex Oxlade-Chamberlain, Jack Wilshere, a nawet ulubieniec Wengera i jego rodak, Oliver Giroud. Kwoty uzyskane z ich sprzedaży miałyby zasilić transferowy budżet klubu. Jeżeli dorzucić do tego potencjalne transfery zapasowego bramkarza Davida Ospiny i mało grywającego napastnika Lucasa Pereza, można uzbierać nawet sto milionów funtów. A drugie tyle już jest zaplanowane na zakupy!

Co ciekawe, chociaż brytyjski dziennik sugeruje, że Ozil domaga się już transferu, to Alexis Sanchez miałby zostać z zespołem na jeszcze jeden sezon. Z klubem po raz kolejny łączony jest napastnik Lyonu Alexandre Lacazette, a "DM" do listy celów dodaje Moussę Dembele i Kierana Tierneya z Celtiku, Wilfrieda Zahę z Crystal Palace i młodych bramkarzy, Jordana Pickforda oraz Jacka Butlanda.

"London Evening Standard" donosi jednak z kolei, że narasta napięcie między Wengerem a dyrektorem wykonawczym, Ivanem Gazidisem. Londyński dziennik twierdzi, że przyszłość Wengera wciąż jest nieznana.