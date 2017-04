Tak PZPN kusił Dybalę. Ręce opadają

Główny koordynator skautingu zagranicznego PZPN opublikował na twitterze wiadomość, jaką wysłał sześć lat temu do młodego Argentyńczyka o polskich korzeniach. Bardzo prostym i niezbyt wyrafinowanym angielskim Chorążyk zapytał zawodnika, czy ten jest zainteresowany grą w polskiej kadrze. Dziadek piłkarza Bolesław Dybała przyszedł na świat we wsi Kraśniów w województwie świętokrzyskim. Podczas drugiej wojny światowej wyemigrował jednak do Argentyny, gdzie w stanie Cordoba urodziły się jego dzieci, a później także i wnuki.

Dybala grzecznie odmówił i dodał, że chce grać dla Albicelestes. Cała rozmowa odbyła się za pośrednictwem facebooka, co użytkownicy twittera wytknęli jako oznakę braku profesjonalizmu ze strony Związku.

Kiedy PZPN kontaktował się z piłkarzem, ten grał jeszcze w argentyńskim Instituto ACC. W 2012 roku Dybala przeniósł się do Serie A, konkretnie do Palermo, z którego po trzech latach odszedł do Juventusu. W reprezentacji Argentyny rozegrał do tej pory sześć spotkań.

Obecnie wyceniany jest przez serwis transfermarkt na 50 milionów euro. Spekuluje się, że sprowadzeniem piłkarza latem zainteresowane są Real Madryt i Barcelona.

