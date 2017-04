Pepe odejdzie z Realu Madryt? Nie będzie kluczowego spotkania

Real Madryt zaoferował 34-letniemu obrońcy przedłużenie kontraktu o rok. Pepe ją odrzucił, licząc na dłuższą umowę. Na to z kolei nie chce się zgodzić klub. Sprawa utknęła w martwym punkcie.

W tym tygodniu miało dojść do kluczowego spotkania Portugalczyka z władzami klubu, ale dziennik "AS" poinformował, że do spotkania nie dojdzie.

Pepe jest piłkarzem Realu Madryt od 2007 roku. W barwach madryckiego klubu rozegrał 334 mecze, w których strzelił 15 goli i miał 19 asyst.