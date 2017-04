Liga Mistrzów. Bayern Monachium - Real Madryt. Co wymyślił Ancelotti? Jest skład

Lewandowski doznał kontuzji barku podczas sobotniego meczu z Borussią Dortmund (4:1), w którym strzelił dwa gole. Urazu nabawił się w wyniku starcia z Romanem Burkim. Napastnik Bayernu ma być gotowy na rewanż, który odbędzie się we wtorek 18 kwietnia. Będzie miał aż tydzień wolnego, bo jest zawieszony za żółte kartki na weekendowy mecz z Bayerem Leverkusen.

Polak opuścił poniedziałkowy trening, po czym pojawił się na wtorkowym. Opuścił go jednak już po 15 minutach, a lokalni dziennikarze pisali, że dało się zauważyć u niego problemy zdrowotne. To właśnie z tego powodu nie znalazł się w kadrze meczowej.

Taki skład na mecz z Realem wybrał Carlo Ancelotti:

Neuer - Lahm, Martinez, Boateng, Alaba - Alonso, Vidal; Robben, Thiago, Ribéry -Mueller

Skład Realu Madryt:

Navas - Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric - Bale, Benzema, Ronaldo