Lotthar Matthaeus: Lewandowski może zostać najlepszym piłkarzem świata

- Lewandowskiemu brakuje tylko wielkich wyróżnień. Wierzę, że może przełamać trwającą od lat dominację Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego w głosowaniach na najlepszego piłkarza świata - napisał Matthaeus.

- Jego przewagą w 2017 roku jest to, że nie ma żadnej wielkiej imprezy, bo szczerze mówiąc jako piłkarzowi reprezentacji Polski jest mu z tego powodu trudniej i stawia go to w mniej korzystnej sytuacji. Jeśli Lewandowski wygra z Bayernem Ligę Mistrzów, ma szansę zostać wybranym piłkarzem roku. Jest najlepszym środkowym napastnikiem na świecie, zasługuje na to wyróżnienie jak najbardziej - dodaje Matthaues.

We wtorek lider piłkarskiej ekstraklasy Niemiec Bayern Monachium, w składzie z Lewandowskim, niespodziewanie przegrał na wyjeździe z trzecim w tabeli Hoffenheim 0:1 w 27. kolejce. Polak miał jedną doskonałą okazję do strzelenia bramki. W drugiej połowie jednym ruchem zwiódł dwóch obrońców i natychmiast oddał strzał prawą nogą, ale efektowną paradą popisał się bramkarz Oliver Baumann.