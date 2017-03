Jeziora, lasy, łąki i ścieżki. Pobiegnij na Mazurach

nj, inf pr.

3 czerwca 2017 roku już po raz szósty biegacze spróbuj± swoich sił podczas Maratonu Mazury oraz Biegu Szlakiem Krutyni w Gałkowie. Maraton Mazury to alternatywa do wielkich biegów ulicznych! Przepiękne jeziora, lasy, ł±ki i ¶cieżki - to tylko niektóre atrakcje mazurskiego krajobrazu! Trasa biegnie przez region, który jako jedyny w Europie znalazł się w gronie finalistów konkursu na Siedem Nowych Cudów ¦wiata!

Ponad 42 kilometry wspaniałych widoków, przygotowane z my¶l± o tych, którzy gotowi s± na spotkanie ze wszystkimi, którzy chc± poznać samych siebie, granice swoich możliwo¶ci i biec w miejscu, które warte jest każdego wysiłku, każdego kolejnego kroku, każdego kolejnego oddechu, nawet je¶li coraz bardziej zmęczonego.?? W zawodach w Gałkowie wzięła udział m.in. top modelka Kamila Szczawińska (nr 743) Archiwum Maratonu Mazury/Dariusz Gał±zka Każdy uczestnik znajdzie co¶ dla siebie: od królewskiego dystansu 42,195 km, przez 10 km "BIEG SZLAKIEM KRUTYNI", jednej z najbardziej malowniczych polskich rzek, aż po “Bieg Rodzinny” dla dzieci i wszystkich tych, którzy dopiero chc± zacz±ć swoj± przygodę z bieganiem. Jeziora, lasy, ł±ki i ¶cieżki. Pobiegnij na Mazurach Maraton Mazury Uczestnicy Maratonu Mazury skorzystać będ± mogli również z atrakcji przygotowanych w "Miasteczku Maratońskim EKO Life". Strefa regeneracji i wypoczynku, sklepy ze sprzętem dla biegaczy, a także najsmaczniejsze produkty regionu na Mazurskim Eko Targu, to tylko niektóre punkty programu dodatkowego. Wszyscy uczestnicy Maratonu Mazury otrzymaj± koszulki, medale i prezenty od sponsorów, a dzieci wyj±tkowe upominki i miasteczko atrakcji z animatorami. Ponad 500 osób wystartowało w V edycji Maratonu Mazury w Gałkowie Archiwum Maratonu Mazury/Dariusz Gał±zka Rodzice bior±cy udział w maratonie, na czas biegu pozostawić mog± swoje pociechy pod opiek± wolontariuszy. Jeziora, lasy, ł±ki i ¶cieżki. Pobiegnij na Mazurach Maraton Mazury Start i Meta w Gałkowie, 10 km od Rucianego- Nidy, 20 km od Mr±gowa i 18 km od Mikołajek. To miejsce słynne za spraw± stadniny koni, doskonałych restauracji, oberży i pełnych uroku pensjonatów. Maraton Mazury to fantastyczny czas pełen wielkich sportowych emocji, okazji do poznania nowych przyjaciół i spędzenia niezapomnianych chwil w jednym z najpiękniejszych miejsc, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie!? WIĘCEJ INFORMACJI NA www.maratonmazury.pl ZGŁOSZENIA NA BIEGI: TUTAJ